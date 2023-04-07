Президент Азербайджана посетит Казахстан с официальным визитом 10 апреля

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 10 апреля состоится официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

По данным пресс-службы, в Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах, а в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития стратегического партнерства двух государств.

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