В регионах Казахстана проверят нефтебазы, чтобы не допустить искусственного дефицита бензина и дизтоплива

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CentralAsia (KZ) - В регионах Казахстана проверят нефтебазы, чтобы не допустить искусственного дефицита бензина и дизтоплива. Совещание по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов провёл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает Informburo.kz.

Сегодня в Казахстане совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн. Это больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января.

Однако, как отмечается, в некоторых регионах ограничивают продажу дизельного топлива на отдельных АЗС.

Для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручили:

региональным штабам, в состав которых входят представители акиматов, департаментов по защите и развитию конкуренции, департаменты госдоходов, департаменты экономических расследований и департаменты по регулированию естественных монополий, принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз для недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

при наличии фактов нарушения соответствующим госорганам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.

С 12 апреля в Казахстане повысят предельные цену на бензин АИ-92 до 205 тенге ($0,46) и на дизель до 295 тенге за литр ($0,66).

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции предупредило владельцев автозаправок об ответственности за ограничение продажи ГСМ.

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