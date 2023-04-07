В Казахстане за сутки зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 274 случая КВИ+ и 90 953 случая КВИ-.

На 7 апреля лечение получают 1 801 человек (1 627 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах остаются 174 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 627. В тяжелом состоянии находятся четыре человека.

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