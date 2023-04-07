Во Франции новые протесты против пенсионной реформы. В Париже подожгли любимый ресторан Макрона (видео)

- Азия и мир, политика
- 10:24, 07 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста в четверг снова вышли на улицы по всей стране, пишет Le Fiagro.
Протестующие в Париже подожгли ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас. Огонь охватил тент и фасад ресторана. Пожарные оперативно потушили возгорание, сообщает BFMTV.
La Rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron incendiée à Paris (@ClementLanot) #LaRotonde #Rotonde #greve6avril #manif6avril #France #manifestationpic.twitter.com/H6Gk5GDDto— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 6, 2023
Рядом с La Rotonde стояли сотрудники полиции. Около 300 протестующих начали закидывать их бутылками, булыжниками и фаерами около 15:30 по местному времени. В результате загорелись тент и фасад ресторана.
La Rotonde открылся в 1903 году. Он стал популярен среди французских писателей и художников между двумя мировыми войнами. Президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал в La Rotonde победу на выборах президента страны в 2017 году. Он говорил, что полюбил ресторан в студенческие годы.
В Париже несколько месяцев продолжаются протесты против пенсионной реформы, которую приняли в марте в обход парламента. Накануне, 6 апреля, во Франции проходит 11-я всеобщая акция протеста. По данным BFMTV, в Париже в акции принимают участие около 400 тыс. человек, 20 человек были задержаны.