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Во Франции новые протесты против пенсионной реформы. В Париже подожгли любимый ресторан Макрона (видео)

CentralAsia (CA) -  Во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста в четверг снова вышли на улицы по всей стране, пишет Le Fiagro.

Протестующие в Париже подожгли ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас. Огонь охватил тент и фасад ресторана. Пожарные оперативно потушили возгорание, сообщает BFMTV.

Рядом с La Rotonde стояли сотрудники полиции. Около 300 протестующих начали закидывать их бутылками, булыжниками и фаерами около 15:30 по местному времени. В результате загорелись тент и фасад ресторана.

La Rotonde открылся в 1903 году. Он стал популярен среди французских писателей и художников между двумя мировыми войнами. Президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал в La Rotonde победу на выборах президента страны в 2017 году. Он говорил, что полюбил ресторан в студенческие годы.

В Париже несколько месяцев продолжаются протесты против пенсионной реформы, которую приняли в марте в обход парламента. Накануне, 6 апреля, во Франции проходит 11-я всеобщая акция протеста. По данным BFMTV, в Париже в акции принимают участие около 400 тыс. человек, 20 человек были задержаны.

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