Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана. В ответ армия Израиля нанесла удары по сектору Газа и по Ливану

CentralAsia (CA) - Не менее 34 ракет выпущены из южного Ливана по Западной и Верхней Галилее на севере Израиля, сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что система ПВО «Железный купол» перехватила 25 снарядов.

По меньшей мере пять ракет разорвались на территории Израиля, а местонахождение остальных четырёх до сих пор неизвестно.

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От ударов ракет два человека получили лёгкие ранения.

Мэр города Нагария Ронен Марелли сообщил, что после ракетного обстрела в городе откроют общественные бомбоубежища.

Эту атаку в Израиле называют крупнейшей со времён конфликта 2006 года. Тогда погибли около 1200 ливанцев и 165 израильтян.

В Ливане сообщили, что в ответ на ракетные удары израильская артиллерия выпустила «несколько снарядов со своих позиций на границе», сообщает Al Jazeera.

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по палестинскому сектору Газа, об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Первоначальный отчет: ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по оружейным цехам радикальной организации ХАМАС и двум туннелям в качестве ответа на нарушения режима безопасности за последние несколько дней.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в секторе Газа в ночь на пятницу слышны многочисленные взрывы. В материале уточняется, что израильская авиация наносит удары по центральным и северным районам анклава, в том числе по объектам движения ХАМАС.

Вслед за сектором Газа армия Израиля нанесла удары по территории Ливана, их целями стали объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», — говорится в заявлении израильских военных.

Телеканал «Аль-Джазира» передает, что взрывы произошли в районе города Тир. По предварительным данным, обстреляли окрестности лагеря Ар-Рашидия для палестинских беженцев, расположенного недалеко от города.

По информации CNN, напряжённость в регионе резко возросла после того, как вечером 5 апреля израильская полиция дважды штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Израильские офицеры избивали людей, пришедших на вечернюю молитву дубинками и прикладами, а затем арестовали сотни палестинцев. Израильская полиция заявила, что они вошли в мечеть после того, как «сотни бунтовщиков» попытались забаррикадироваться внутри.