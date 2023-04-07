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На западе и юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 8 – 10 апреля ожидается неустойчивая погода с дождями, снегом и заморозками, сообщает «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди, на севере, западе и востоке республики - осадки (дождь, снег). 9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), 10 апреля на юге временами сильные дожди», - говорится в сообщении.

Также по республике ожидается усиление ветра, туман, в южных, западных регионах – пыльная буря и гроза, на севере, востоке и в центре – гололед. На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса.

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