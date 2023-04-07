Талибы разрешили возобновить работу женской радиостанции на севере Афганистана

CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан» разрешило возобновить работу женской радиостанции Sada-e-Banwan (в переводе с дари — «Голос женщин»), которая вещала в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Как сообщает телеканал TOLOnews, неделю назад талибы закрыли радиостанцию из-за трансляции музыки.

«Мы обратились в офис управления информации и культуры [сформированного талибами,] и взяли на себя обязательство, что будем стараться предотвращать нарушения [при вещании радиостанции]», — сказала руководитель радиостанции Наджия Сорош.

«Среди женщин больше радиослушателей, чем среди мужчин. Женские СМИ необходимы для того, чтобы для жителей Бадахшана были передачи [, ориентированные на женщин]», — сказал глава комитета по защите журналистов Бадахшана Мохибулла Сайеди.

Глава провинциального управления информации и культуры Моазуддин Ахмади сказал, что радиостанция была закрыта неделю назад потому, что транслировала музыку, а среди ее сотрудников были мужчины.

«Они [руководство Sada-e-Banwan] взяли на себя обязательство наблюдать за двумя указанными аспектами. Мы пришли сюда сегодня и вновь открыли их радиостанцию. Иншалла, у них будет продуктивное вещание, и здесь будет работать много женщин», — сказал Ахмади.

Как отмечается, в провинции Бадахшан в настоящее время работают два телеканала и 10 радиостанций. Двумя из этих медиа руководят женщины.

После захвата власти в августе 2021 года талибы стали существенно ограничивать работу СМИ и ущемлять права женщин, запретили публичное исполнение музыки. При этом в социальных сетях периодически появляются видео, на которых боевики «Талибана» публично исполняют песни или играют на музыкальных инструментах.

Это не единственный запрет, введенный радикалами, который они сами же и нарушают. Например, несмотря на ограничения на женское образование в самом Афганистане, некоторые высокопоставленные члены радикального движения позволяют своим родственницам учиться и в Афганистане, и за границей.