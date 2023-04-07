Министр культуры Монголии приняла посла Великобритании

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Номин Чинбат приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии г-на Филипа Мэлоуна.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о политике Монголии в отношении индустрии культуры и творчества и возможностях сотрудничества в соответствии с этой политикой. В частности, стороны обсудили заключение межправительственного соглашения о совместном производстве фильма, поскольку Монголия утвердила Закон о содействии киноиндустрии.

Кроме того, министр культуры выделила некоторые культурные проекты, которые требуют тесного сотрудничества с Великобританией, лидером мировой культурной и творческой индустрии, в рамках монгольской политики в отношении культурной и творческой индустрии. Одним из них является эпическая монгольская драма «Трон без печати», которая будет поставлена в лондонском театре «Колизей» под названием «Монгольский хан» в ноябре 2023 года. В связи с этим министр культуры попросила посла поддержать этот проект и тесно сотрудничать.

Кроме того, Монгольский национальный музей и Отдел изучения Монголии и Внутренней Азии Департамента социальной антропологии Кембриджского университета подписали Меморандум о взаимопонимании, обеспечивающий двустороннее сотрудничество в области монголоведения и науки, совместные исследования и обмен исследователями. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании в сентябре 2023 года в Улан-Баторе будет открыта специальная выставка на тему «Монгольские шаманские традиции».

Помимо избранных предметов из собрания Монгольского национального музея, фотографий, видео, архивных материалов и других исторических документов, хранящихся в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета, таких как коллекции монгольских исторических фотографий, сделанных Оуэном Латтимором и Этель Линдгрен будет представлена на выставке.

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