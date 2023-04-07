В Монголии 28 организаций построили детские сады

CentralAsia (MNG) - Доступ к детским садам в столице плохой. Поэтому предприятия и организации начали создавать собственные детские сады в рамках социальной ответственности. По данным Минобрнауки, в этом учебном году 28 организаций и предприятий открыли детские сады, в которые приписано около 2500 детей.

Например, детский сад при ООО «Гоби» рассчитан на 120 мест. Монгольские и японские медицинские детские сады, входящие в состав Монгольского национального университета медицинских наук, имеют восемь групп и 160 детей в настоящее время считаются самыми высокими с точки зрения доступности и вместимости. В результате исследования, проведенного совместно Министерством образования и науки и Детским фондом ООН, определено, что 14 предприятий и организаций планируют открыть детские сады общей вместимостью от 1000 до 1400 мест с 2023 по 2027 годы.

С этой целью представители организаций, участвовавших в исследовании, донесли о необходимости поддержки в сфере формирования кадрового потенциала детских садов. К сожалению, как уже упоминалось ранее, доступ к детским садам в стране, особенно в столице, затруднен, и некоторые дети до сих пор учатся дома. Например, в этом учебном году по всей стране работает 1413 детских садов, 86,5 процента всех детей в возрасте от двух до пяти лет охвачены услугами дошкольного образования. Правительство поставило цель 100-процентного набора всех детей в детские сады с этого учебного года. Однако эта цель еще не достигнута.

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