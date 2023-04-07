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В Казахстане выявили 288 случаев нарушения запрета на вывоз бензина и дизтоплива

CentralAsia (KZ) -  Комитет государственных доходов РК выявил 288 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным комитета, по 94 фактам суд наложил штраф на сумму более 1,5 млн тенге, конфисковал 2341 литр бензина и 25 335 литров дизельного топлива.

«На границе со странами ЕАЭС установили 194 факта вывоза ГСМ общим объёмом 63 820 литров. Со дня вступления в силу запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов Комитет государственных доходов принял меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования «Астана-1», – говорится в сообщении.

Соблюдение запрета будут контролировать на протяжении всего периода его действия.

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