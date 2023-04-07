Загрязненный рис, импортированный из Кореи, обнаружен в Монголии

CentralAsia (MNG) - В зоне таможенного контроля «Механизированный класс погрузочно-разгрузочной транспортной экспедиции 1» таможенного поста г. Улан-Батора таможенному карантинному досмотру и лабораторному анализу подвергнуто 171,45 тонн ввозимого риса. По данным физического досмотра и лабораторных анализов Таможенной инспекции установлено, что рис был сильно заражен мертвыми заграничными карантинными суринамскими мучными жуками, сломанными брюшными частями и облупившимися личинками.

Суринамский мучной жук, упомянутый в соглашении между Правительством Монголии и Правительством Южной Кореи о сотрудничестве в области защиты растений и карантина, был проверен в двух испытаниях, и по закону компания-импортер должна вернуть его в страну-экспортер. Однако было решено его уничтожить, так как было заявлено, что это безответственно, но вернуть его нельзя.

«Предприятия, импортирующие продукты питания, должны внимательно изучить законы, соответствующие правила и положения, касающиеся внешней торговли Монголии, и участвовать во внешней торговле. В договоре купли-продажи с официальным контрактным дистрибьютором заводов и фабрик страны-экспортера должны быть отражены соответствующие требования к качеству, безопасности, хранению, транспортировке и дезинфекции транспортных средств», — предупредили Главное таможенное управление.

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