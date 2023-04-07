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Минобороны Армении прояснило ситуацию с участием Еревана в учениях США

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Армении примут участие в двух учениях США, сообщил агентству «Арменпресс» представитель Минобороны республики Арам Торосян.

«Министерство обороны планирует участвовать в двух других учениях, организованных сухопутными войсками США в этом году, — KFOR («Силы для Косово») и Saber Junction», — сказал он. Представителя ведомства спросили об учениях после того, как Пентагон удалил со своего сайта упоминание Армении в сообщении о других маневрах, Defender 2023.

5 апреля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Армения в числе 26 стран-партнеров будет участвовать в учениях Defender 2023, которые под руководством США пройдут на территории десяти европейских стран. Они должны начаться 22 апреля.

Упоминание Армении осталось и в кешированной копии сайта американского военного ведомства. Однако в настоящий момент в сообщении Пентагона об учениях Defender 2023 не упоминается.

В январе Армения «по крайней мере в этом году» отказалась от проведения у себя очередных учений ОДКБ «Нерушимое братство» в связи с продолжающимся обострением отношений с Азербайджаном и не удовлетворяющей Ереван позицией ОДКБ по этому вопросу.

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