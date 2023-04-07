В Казахстане напавший с топором на школьников подросток ранее подвергался травле

CentralAsia (KZ) - Подросток, который с топором напал на учеников школы №4 в Петропавловске (Северо-Казахстанская область), до инцидента подвергался травле со стороны сверстников. Об этом на совещании в областной прокуратуре 6 апреля рассказали педагоги, передает AstanaTV.

Заместитель прокурора СКО Абу Али Саттар сообщил, что в 2021 году подросток пытался совершить суицид. По этой причине он пропустил три месяца занятий.

«Однако со школы не было сообщено об этом в органы здравоохранения. Администрацией школы не были выяснены обстоятельства попытки суицида. Таким образом, у нас нет взаимодействия между организациями образования, здравоохранения, что в дальнейшем не может быть допустимо», — сказал представитель прокуратуры.

Инцидент произошел утром 13 февраля. Ученик девятого класса, зайдя в школьное здание и надев маску, ранил топором двух мальчиков и одну девочку, обучающихся в 10 и 9 классах. Его смогли остановить и задержать несколько старшеклассников и подоспевших учителей. Двоих пострадавших подростков госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья, третьему медицинская помощь была оказана на месте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, задержанного подростка отправили в изолятор временного содержания (ИВС). Установлено, что ранее он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, в конце ноября 2022 года его выписали, рекомендовав продолжить обучение по общеобразовательной программе.

«Он со мной учился еще с садика, с самого начала. Он вообще был всегда хорошим мальчиком, но только легкоранимым. Всегда был нормальным. Мы с ним разговаривали. Ничем таким он не отличался», — вспоминал одноклассник задержанного Нурислам Сандыбай, который помог остановить подростка с топором.

В управлении образования СКО сообщили, что после инцидента в школе №4 провели беседы с учащимися и педагогами.

«Нельзя отрицать наличие факта буллинга со стороны учащихся. Есть серьезная проблема в части недосказанности. Но в силу закона не всегда медицинские работники имеют право рассказать нам о диагнозе ребенка. Существует врачебная тайна. В данном случае никто не знал, что ребенок наблюдается в психоневрологическом диспансере. Мама посчитала своим правом не оглашать диагноз и место пребывания ребенка», — рассказала замглавы управления образования региона Татьяна Протопопова.

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