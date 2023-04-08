Новая порция секретных материалов США включает в себя более 100 документов

CentralAsia (CA) - Новая порция секретных материалов, обнаруженная в пятницу в социальных сетях, включает в себя более 100 документов, пишет Би-би-си со ссылкой на New York Times.

Масштаб утечки наряду с секретностью самих документов потенциально может причинить огромный ущерб, сказали изданию американские чиновники.

Высокопоставленный сотрудник разведки назвал утечку «кошмаром для «Пяти глаз», отсылая к альянсу стран, активно обменивающихся разведданными (США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

Один из документов, опубликованных на анонимном форуме 4chan, включает в себя карту, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте. Однако утекшие документы, по всей видимости, касаются не только секретных данных о военных планах Украины.

Аналитики, изучившие документы, говорят, что в новой порции данных есть конфиденциальные материалы с брифингов, касающиеся Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и терроризма.

В заявлении Пентагона в четверг говорилось, что министерство обороны изучает информацию о возможной утечке. В пятницу, когда была обнаружена новая порция документов, представители ведомства заявили, что им нечего добавить.

Однако в частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Один из чиновников рассказал NYT, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны Украины, поскольку к некоторым слитым документам у Киева не было доступа.