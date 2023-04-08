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Высокопоставленные российские чиновники не могут выезжать из России без разрешения премьера Мишустина, - ISW
Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
// Правительство России.

CentralAsia (CA) -  Высокопоставленные российские чиновники могут покидать Россию только с разрешения премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 17:30 по восточному времени 7 апреля.

Также сообщается, что на сотрудников Администрации президента не распространяются такие же ограничения на поездки.

ISW ранее сообщала, что российские службы безопасности конфискуют паспорта российских чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить бегство из России.

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