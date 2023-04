Российские авиационные подразделения меняют тактику, возможно, из-за потерь авиации и истощения запасов высокоточного оружия, - ISW (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Украинский чиновник сообщил, что российские авиационные подразделения меняют тактику, возможно, в результате потерь авиации и истощения запасов высокоточного оружия. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 17:30 вечера по восточному времени 7 апреля.

Так, представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил 7 апреля, что российские авиационные подразделения сокращают свои действия в непосредственной близости от украинских позиций и все больше полагаются на более удаленные авиационные удары управляемыми авиабомбами. Игнат заявил, что российские самолеты Су-35 могут использовать эти боеприпасы с расстояния более 50 км от линии соприкосновения и что украинские силы не в состоянии отогнать подразделения российской авиации от границ Украины на таком расстоянии.

Российские войска, возможно, меняют тактику авиации, чтобы снизить риск дальнейших потерь авиации, действуя вне зоны действия большинства украинских зенитных комплексов и систем противовоздушной обороны ценой возможности осуществлять непосредственную поддержку с воздуха, пишет ISW.

Ключевые выводы института

Российские военные блогеры отреагировали спекулятивной тревогой на сообщения об утечке (и, возможно, изменении) секретных военных документов США о войне в Украине, что указывает на сохраняющийся страх перед перспективой будущих украинских контрнаступлений в российском информационном пространстве.

Кремль продолжает указывать на то, что он не заинтересован в законных переговорах, возлагая ответственность за переговоры на Запад.

Бывший российский офицер и известный блогер-критик Игорь Гиркин 7 апреля заявил, что добровольческий батальон, который он ранее продвигал, по сути, является фиктивным.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях и продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Российские войска продолжают строить оборонительные сооружения в оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Российские официальные лица продолжают меры по поддержке продолжающегося в России весеннего призывного цикла на фоне продолжающихся усилий по криптомобилизации.

Российские силы ускоряют усилия по паспортизации на частях Украины, которые они заняли.