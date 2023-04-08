Генпрокуратура Казахстана обратилась к населению из-за призывов в соцсетях к митингам 9 апреля

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана 8 апреля опубликовала обращение заместителя генерального прокурора Жандоса Умиралиева.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РК, в социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах.

По его словам, Генеральная прокуратура РК неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях.

Он обратил внимание на необходимость соблюдения норм закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и недопустимость их нарушения.

«Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.

Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним», - говорится в обращении замгенпрокурора.

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