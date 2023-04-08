Северная Корея испытала еще один подводный ядерный «беспилотник», - СМИ

CentralAsia (CA) - Северная Корея заявила, что испытала еще один подводный ядерный ударный «беспилотник», пишет Al Jazeera.

Страна протестировала так называемый Haeil-2 более чем через неделю после того, как раскрыла новую систему подводных беспилотников, получившую название Haeil-1, что в переводе с корейского означает «цунами», и предназначенную для проведения внезапных атак во вражеских водах.

Аналитики скептически относятся к тому, готов ли подводный аппарат к развертыванию, но говорят, что Северная Корея стремится продемонстрировать свое разнообразное вооружение против Соединенных Штатов и Южной Кореи, которые в последние недели проводят крупномасштабные военные учения.

Последнее испытание проходило с 4 по 7 апреля.

Беспилотник для подводной ядерной атаки Haeil-2... преодолел 1000 км [621 милю] имитируемого подводного расстояния. Сообщается также, что испытательная боеголовка также была взорвана.

23 марта Северная Корея заявила, что испытала подводный ядерный ударный беспилотник, способный вызвать «радиоактивное цунами».

В прошлом году Северная Корея объявила себя «необратимой» ядерной державой, в то время как Ким Чен Ын приказал северокорейским военным активизировать учения в рамках подготовки к «настоящей войне».