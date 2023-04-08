Экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Его госпитализировали

CentralAsia (CA) - «Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз», - так Сильвио Берлускони прокомментировал свое состояние после госпитализации в больницу Сан-Раффаэле в Милане и пообещал выздороветь. Об этом пишет Eruonews.

Состояние 86-летнего политика с момента госпитализации улучшилось. Это подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни, который является вице-президентом партии Берлускони «Форца Италия».

В больнице Берлускони проходит лечение от хронической лейкемии и последствий легочной инфекции. Лейкемия была диагностирована у Берлускони около двух лет назад, он лечился и вошел в ремиссию, однако недавно болезнь вновь заявила о себе.