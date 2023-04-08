экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Его госпитализировали

CentralAsia (CA) -  «Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз», - так Сильвио Берлускони прокомментировал свое состояние после госпитализации в больницу Сан-Раффаэле в Милане и пообещал выздороветь. Об этом пишет Eruonews.

Состояние 86-летнего политика с момента госпитализации улучшилось. Это подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни, который является вице-президентом партии Берлускони «Форца Италия».

В больнице Берлускони проходит лечение от хронической лейкемии и последствий легочной инфекции. Лейкемия была диагностирована у Берлускони около двух лет назад, он лечился и вошел в ремиссию, однако недавно болезнь вновь заявила о себе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com