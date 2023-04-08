Зеленский пришел на ифтар к военнослужащим-мусульманам. Видео

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля принял участие в ифтаре, сообщает «Укрінформ».

Во время ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что это станет новой традиции во время священного месяца Рамазан.

«Сегодня мы начинаем такую ​​традицию для Украины — ифтара именно на официальном уровне — вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество», - сказал он.

Зеленский также поблагодарил мусульман за стремление к «миру и защите».

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