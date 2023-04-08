Россияне вырыли мегаокоп длиной более 70 км в Запорожской области, - Центр журналистских расследований (снимки со спутника)

- Азия и мир, политика
- 17:01, 08 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - На подконтрольной россиянам территории Запорожской области сооружен мегаокоп длиной более 70 км. Об этом пишет Центр журналистских расследований в результате изучения спутниковых снимков Sentinel-2.
Крайние точки обнаруженного благодаря фотоснимкам со спутника Sentinel-2 российского укрепрайона на Западе находятся на окраинах поселка Семеновка. Это примерно 9 км от центра Мелитополя, который правительство России в области назначило своей столицей.
На востоке крайняя точка возведенных фортификационных сооружений российских войск находится в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.
Анализ спутниковых данных указывает, что строительство этой линии обороны стартовало в первых числах сентября 2022 года.
Рыть траншею российские военные начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября мегаокоп уже был готов. Его непрерывная длина достигает 70 км.
- Для сравнения: длина этой линии обороны в 70 км — это почти треть протяженности Запорожской области с востока на Запад (205 км) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева или же от Вены до Братиславы.
Как пишет ЦЖР, в ожидании контрнаступления украинской армии российские силы всю зиму строят траншеи, блиндажи, устанавливают противотанковые надолбы.
Выяснилось, что блиндажи в запорожских степях сооружают разнорабочие из Средней Азии, утверждает центр.