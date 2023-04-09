Десятки тысяч израильтян протестуют против планов премьера Нетаньяху ужесточить контроль над Верховным судом

Скриншот с видео Reuters. // Reuters

CentralAsia (CA) - Десятки тысяч израильтян присоединились в субботу к протестам против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху ужесточить контроль над Верховным судом, несмотря на повышенные опасения по поводу безопасности после двух смертельных нападений днем ранее, пишет Reuters.

Последние из серии протестов против этих планов, которые были приостановлены в прошлом месяце из-за волны забастовок и массовых демонстраций, произошли в связи с резким ростом напряженности на нескольких фронтах во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме ожидались десятки тысяч верующих на вечернюю молитву на фоне опасений по поводу возможного повторения ночных полицейских рейдов на этой неделе, за которыми последовали ракетные обстрелы Израиля и израильские удары по Газе и Южному Ливану.

Израильтяне также были на взводе после наезда автомобиля в Тель-Авиве в пятницу, в результате которого погиб итальянец и были ранены пятеро других туристов, спустя несколько часов после того, как в результате вооруженного нападения погибли две израильские сестры и была ранена их мать недалеко от поселения на оккупированном Западном берегу.

Нетаньяху мобилизовал резервистов пограничной полиции и приказал армии усилить позиции безопасности, чтобы предотвратить возможные беспорядки, на фоне призывов к спокойствию со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского союза и Соединенных Штатов.

В центре Тель-Авива толпы людей, размахивающих бело-голубыми израильскими флагами, которые стали отличительной чертой протестов за последние три месяца, собрались в знак протеста против планов, которые они рассматривают как экзистенциальную угрозу израильской демократии.

Демонстрация началась с молитвы за жертв нападений днем ранее, но протестующие заявили, что их не остановят опасения по поводу безопасности.

Предложения, которые дали бы правительству эффективный контроль над назначением судей Верховного суда и позволили парламенту отменять многие решения суда, вызвали один из крупнейших внутренних кризисов в новейшей истории Израиля.

Сотни тысяч демонстрантов, включая армейских резервистов, лидеров бизнеса, представителей израильской технологической индустрии и ведущих ученых, приняли участие в столкновении со сторонниками религиозно-националистической коалиции Нетаньяху.

Сторона правительства, которая обвиняет судей-активистов во все большей узурпации роли парламента, говорит, что капитальный ремонт необходим для восстановления надлежащего баланса между судебной системой и избранными политиками.

Критики говорят, что это устранит некоторые из жизненно важных сдержек и противовесов, лежащих в основе демократического государства, и передаст бесконтрольную власть правительству.

// Reuters