ISW: Снижаются темпы российских наступательных операций по всей линии фронта (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Украинские и российские источники 8 апреля обсуждали снижение темпов российских наступательных операций по всей линии фронта, подтверждая оценку ISW о том, что общее российское наступление приближается к кульминации. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей оценке российской наступательной кампании по состоянию на 8 апреля, 18:00 по восточному времени.

Глава Совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко сообщил 8 апреля, что российские войска ведут бои по всей линии фронта, но этот российский наступательный потенциал продолжает снижаться и что нынешние российские атаки сосредоточены на отвлечении и рассеивании украинских войск в ожидании контрнаступательных операций.

Как цитирует ISW Тимочко, российские войска нигде на линии фронта не добиваются серьезных успехов, отмечая, что темпы наступлений в Бахмуте и его окрестностях несколько снизились в некоторых районах и полностью прекратились в других.

Тимочко также оценил, что российское наступление на Авдеевку «захлебнулось», и сообщил, что российские войска все еще не контролируют Марьинку, несмотря на то, что превратили город в руины.

Темпы российских наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк за последние сутки снизились, российские войска с трудом продвигаются вперед в любой точке Украины, пишет институт.

Динамика использования артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ослабленные наступательные возможности.

Бывший министр безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) и нынешний командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что российское командование приняло решение прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где почти полностью отсутствуют активные наступательные операции. Ходаковский отметил, что нехватка артиллерии на линии фронта частично является результатом подготовки к украинскому контрнаступлению.

Сохраняющийся дефицит артиллерийских боеприпасов в России подорвет способность российских вооруженных сил продолжать компенсировать другие свои слабости и ограничения, утверждает ISW.

Газета Washington Post сообщила 8 апреля, что, напротив, украинские войска используют на треть больше снарядов, чем российские войска, и что украинские войска экономят снаряды, тщательно расставляя приоритеты по целям. Украинские войска более точны в прицеливании, но также, вероятно, выигрывают от того, что находятся в обороне на большинстве направлений — наступательные операции обычно приводят к увеличению потребностей в артиллерии.

Ключевые выводы института

Бывший российский офицер Игорь Гиркин предпринял новые усилия, вероятно, направленные на защиту влияния российской провоенной фракции в Кремле.

Гиркин, возможно, продвигает политические цели неназванных фигур в российских силовых структурах, возможно, в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

Ракетная кампания России по разрушению единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась, и Россия, похоже, отказалась от этих усилий.

Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более масштабных усилий по продвижению самоцензуры и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.

Российские силы продолжают наращивать успехи вокруг Бахмута, и напряженность между группой Вагнера и обычными российскими силами из-за ответственности за тактические успехи в Бахмуте, похоже, усиливается.

Российские источники продолжали строить предположения о планируемом украинском контрнаступлении на юге Украины, включая гипотезу о возможности высадки украинского десанта через Каховское водохранилище.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 6 апреля предложила реформу дерегулирования оборонно-промышленной базы (DIB), которая могла бы ускорить производство оборонной продукции, но, скорее всего, будет способствовать коррупции и хищениям.

Украинские официальные лица сообщили, что 31 ребенок вернулся в Украину после депортации в Россию, поскольку российские официальные лица продолжают обсуждать усыновление украинских детей в российские семьи.

// ISW.