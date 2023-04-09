Утечка документов вызвала панику в Пентагоне, ведомство ограничило передачу данных, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - После того как в интернете появились секретные документы, описывающие результаты работы разведслужб и военных ведомств США, американские чиновники и их союзники «были потрясены, а в некоторых случаях пришли в ярость» из-за раскрытых в них деталей о том, как «Соединенные Штаты шпионят за друзьями и врагами», сообщает The Washington Post.

По словам двух собеседников издания, в пятницу, 7 апреля, руководство Пентагона ограничило процесс передачи разведданных. В чем именно заключаются ограничения, они не пояснили, но назвали меры «чрезвычайно строгими», отметив, что это свидетельствует о «высоком уровне паники» среди руководства министерства.

Газета изучила 50 страниц, они касаются деятельности Агентства национальной безопасности США, ЦРУ, разведывательного управления Минобороны страны и Национального управления военно-космической разведки.

Представители нескольких стран сообщили газете, что пытаются оценить ущерб от утечек; многие удивлены, почему появление секретных данных в открытом доступе так долго не замечали. WP отмечает, что первые документов были обнародованы еще 28 февраля и 2 марта на платформе Discord, популярной среди геймеров. Опубликовал их пользователь под ником Wow Mao. В апреле в соцсетях появились еще две партии.

Представитель разведки одной из европейских стран выразил опасение, что Вашингтон может в будущем ограничить доступ союзников к разведданным. Такое же предположение сделал сотрудник разведслужб одной из западных стран в разговоре с The New York Times. Некоторые из утекших документов были отмечены грифом «Secret/Noforn» — это значит, что содержащиеся там данные не предназначены для передачи другим странам.

В материалах содержатся сведения о военных действиях на Украине, в том числе боевых возможностях ВСУ. Представитель Пентагона сказал WP, что часть документов подготовили зимой для генерала, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и других высокопоставленных военных чиновников. Доступ к ним могли получить не только они. Другие документы содержат анализ разведывательных служб США в отношении России и ряда других стран, «основанный на информации, полученной из секретных источников», пишет газета. Часть бумаг касается деятельности Великобритании и Канады, Израиля и Южной Кореи.

По оценке NYT, в сеть попали свыше 100 документов, но масштаб утечки еще неясен, пишет WP. Представитель американской разведки назвал произошедшее «кошмаром для «Пяти глаз» (Five Eyes — разведывательный альянс, куда входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания). Минюст США сообщил, что проводит расследование.