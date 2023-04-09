Умерла мать бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Огулабад Бердымухамедова

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 7 апреля скончалась Огулабад Бердымухамедова — мать экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, бабушка действующего главы государства Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

86-летняя Огулабад-эдже была вдовой. Отец экс-президента Мяликгулы Бердымухамедов умер в 2021 году. Как и другие женщины из президентской семьи, Огулабад мало появлялась на публике. В 2018 году Гурбангулы Бердымухамедов посвятил матери книгу.

Отмечается, что Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гёкдепинского этрапа.