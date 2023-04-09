В США у переболевших COVID-19 женщин родились дети с повреждением головного мозга. Один из них умер

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CentralAsia (CA) - В США впервые выявили случаи рождения детей с повреждением головного мозга в результате проникновения коронавируса в плаценту их матерей. Об этом сообщается в исследовании Университета Майами, опубликованного в журнале Pediatrics.

Как установили авторы исследования, оба ребенка родились у молодых матерей, у которых был положительный результат на коронавирус во втором триместре во время пика распространения дельта-варианта в 2021 году - до того, как стали доступны вакцины.

В день рождения у обоих детей наблюдались судорожные припадки, микроцефалия, а позже - значительные задержки в развитии.

Один из детей родился недоношенным — на 32-й неделе беременности. У младенца наблюдались проблемы с дыханием и судороги, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили противоэпилептические препараты. Через три месяца ребенка выписали из больницы, вскоре у него прекратились судороги. Однако после этого его несколько раз госпитализировали из-за проблем в развитии и респираторных инфекций.

В возрасте года и одного месяца ребенок скончался в больнице, куда его привезли из-за инфекции верхних дыхательных путей. При вскрытии мозга были выявлены недостаток белого вещества и наличие гипоксии.

У другого ребенка сразу после рождения наблюдались судороги и периодическая остановка дыхания. Младенцу также назначили антибиотики из-за предполагаемого сепсиса. Ребенка выписали из больницы в возрасте пяти недель. После этого его несколько раз госпитализировали из-за судорог и респираторных инфекций.

При обследовании в возрасте 12 недель в мозге ребенка были выявлены кисты. Позже, в возрасте одного года, врачи обнаружили недоразвитие черепа и мозга, а также неврологические отклонения. Ребенок находится в хосписе.

По словам неонатолога и доцента педиатрии в университете Мерлин Бенни, у младенцев не было положительного результата теста на вирус, но у них в крови был высокий уровень антител к COVID-19. Бенни сказала, что это указывает на то, что вирус, вероятно, передается от матери к плаценте, а затем к ребенку.

По словам Бенни, исследовательская группа обнаружила признаки вируса в плацентах обеих матерей. По ее словам, вскрытие показало следы коронавируса в мозгу умершего ребенка, что позволяет предположить, что его патологии были вызваны прямой инфекцией.

Врачи и раньше предполагали, что подобные случаи возможны, но упомянутое исследование является первым прямым доказательством наличия вируса в плаценте матери или мозге младенца.

Хотя подобные случаи считаются редкими, акушер-гинеколог из университета Шахназ Дуара сказала, что женщины, заразившиеся коронавирусом во время беременности, должны обратиться к педиатру, чтобы выявить задержки в развитии ребенка, которые могут проявиться с годами.