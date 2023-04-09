50 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. Случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано, сообщил Минздрав.

Всего подтверждено 1 410 401 случай КВИ+ и 90 959 случаев КВИ-.

На 9 апреля лечение получают 1 894 человек (1 714 КВИ+ и 180 КВИ-), из них в стационарах остаются 180 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 714. В тяжелом состоянии находятся три человека.

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Коронавирус в Казахстане

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