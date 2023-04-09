Умер народный артист Узбекистана Мурад Раджабов

- Узбекистан, общество
- 13:32, 09 апреля 2023
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- Обновлено: 13:38, 09 апреля 2023
CentralAsia (UZ) - В возрасте 74 лет скончался народный артист Узбекистана, известный актёр кино и театра Мурод Раджабов. О смерти актера вечером 8 апреля сообщило Агентство кинематографии Узбекистана в своем телеграм-канале.
«Народный артист Узбекистана, наш любимый актер Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни», – говорится в сообщении.
Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Окончил актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского.
Раджабов стал известен во времена Советского Союза благодаря ролям в таких фильмах, как телесериал «Огненные дороги» (1977-84), кинофильмы «Это было в Коканде» (1977), «Любовь и ярость» (1978), «Берегись! Змеи!» (1979), «Последняя инспекция» (1985), «Кодекс молчания» (1990).
Актер продолжал работать в Узбекистане в постсоветские времена как актер и режиссер, сняв такие картины как «Паримомо» (2000) и «Друзья» (2005).
Мурад Раджабов не снимался в кино с 2015 года. В начале этого года стало известно, что он сильно болен.