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США направили подводную лодку в Красное море из-за напряженности отношений с Ираном

CentralAsia (CA) -  Пентагон отправил подводную лодку, вооруженную десятками крылатых ракет, на Ближний Восток в связи с напряженностью в отношениях с Ираном. Об этом со ссылкой на ВМС США сообщает агентство United Press International.

Американские военные объявили, что субмарина «Флорида» начала движение через Суэцкий канал из Средиземного моря в пятницу. Данная подводная лодка способна нести до 154 крылатых ракет «Томагавк», которые могут быть запущены с моря.

Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, заявил, что «Флорида» присоединится к Пятому флоту США для «обеспечения региональной морской безопасности и стабильности».

Поддерживаемые Ираном ополченцы и американские войска несколько раз перестреливались в Сирии за последние несколько недель.

В марте беспилотник иранской разработки убил американского подрядчика и ранил пятерых солдат на военном объекте США в сирийской провинции Хасака. В ответ США нанесли авиаудары по объектам связанных с Ираном ополченцев в Сирии.

В марте министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поддерживаемые Ираном силы атаковали американские войска 83 раза за последние два года.

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