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Казахстан приостановил запрет на экспорт лука

CentralAsia (KZ) -  Казахстан приостановил запрет на экспорт лука. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В ведомстве рассказали, что с 8 по 28 апреля вводят приказ о количественных ограничениях (квотах) на вывоз репчатого лука с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза в размере 20 тысяч тонн.

"На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн", – говорится в сообщении Минсельхоза РК.

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