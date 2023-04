Daily Mail узнала о конфликте Карла III с церковью из-за коронации

Карл III

CentralAsia (CA) - Британский король Карл III запланировал провести церемонию коронации с более активным участием представителей нехристианских конфессий, это стало причиной конфликта с Англиканской церковью, увидевшей в этом нарушение многовековой традиции, пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на источники.

Источники в церковных кругах указали газете, что традиция не позволяет индуистским, иудейским и мусульманским духовным лидерам читать молитвы на коронации. По словам одного из собеседников, участие лидеров нехристианских конфессий должно быть ограничено их присутствием и участием в процессии. Противоречия между королем и Церковью не станут причиной задержки коронации. Как пишет издание, коронация Карла III будет «более религиозной», чем церемония восшествия на престол его матери, Елизаветы II, рассказали источники в Букингемском дворце.

The Daily Mail напомнила, что Билль о правах 1688 года обязывает короля, как верховного правителя Англиканской церкви, заявить на коронации или на первом открытии заседания парламента, что он «верный протестант» и «обеспечит протестантскую преемственность». Кроме того, закон о коронационной присяге требует от короля пообещать, что он будет поддерживать Англиканскую протестантскую церковь.

С Генриха VIII британские короли именуют себя «защитниками веры» (defender of the Faith), а Карл III в конце прошлого века упоминал, что желал бы называться «защитников верований» (defender of faith). «Церковь обязана защищать свободу вероисповедания всех конфессий в этой стране», — подчеркивал он. Елизавета II говорила, что роль монарха не заключается в защите англиканства, исключая другие религии, напомнил Карл III.

Коронация Карла III пройдет через месяц, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король вместе с королевой-консортом прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи. Затем до 8 мая в Великобритании пройдут праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием мировых звезд и волонтерская акция, сообщали в Букингемском дворце.

The Sun писала, что Карл III может нарушить другую многовековую традицию, надев на коронацию военную форму. Традиция предусматривает, что на короле должны быть шелковые чулки и бриджи.