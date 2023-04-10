Совместный туристический форум Монголии и Южной Кореи пройдет в сентябре

CentralAsia (MNG) - Во время зимних Олимпийских игр 2024 года в Южной Корее эта страна примет участие в популяризации истории и культуры Монголии и организует мероприятие «Добро пожаловать в Монголию». Об этом договорились на встрече министра окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий с представителями туристических организаций Республики Корея в рамках конференции высокого уровня «Kopist 2024», проходившей в Южной Корее.

В следующем году во время конференции «Kopist 2024» Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий подчеркнул, что приедет с представлением национального искусства, чтобы познакомить с культурой и наследием Монголии.

Стороны также договорились о проведении в предстоящем сентябре в Улан-Баторе совместного международного туристического форума между Монголией и Республикой Корея. Кроме того, они сосредоточатся на восстановлении гибких условий въезда и выезда при транзитных рейсах, существовавших до пандемии.

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