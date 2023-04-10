Граждане 61 страны могут посещать Монголию без визы

CentralAsia (MNG) - На заседании Великого Государственного Хурала 7 апреля министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх проинформировала о политике и стратегии продвижения Монголии за рубежом, мерах по активизации международного сотрудничества.

В своем выступлении министр сообщила, что в феврале прошлого года был утвержден Стратегический план по зарубежному продвижению. Документ был разработан и представлен на заседании Правительства в рамках четырех направлений: во-первых, инвестиции, во-вторых, туризм, в-третьих, права человека, демократия и, в-четвертых, эффективное управление и цифровое развитие. Национальный комитет по туризму проводит свои заседания каждую неделю, чтобы информировать о ходе выполнения плана.

В рамках объявленных правительством «Годов посещения Монголии» граждане 61 страны были освобождены от визовых требований. Ранее от визового режима освобождались граждане 30 стран. Теперь с добавлением 31 страны граждане вышеуказанного количества стран могут въезжать в нашу страну без визы. Другими словами, сборы, взимаемые с граждан стран ЕС, отменены. Граждане нашей страны платят 60 евро за поездку в Европу.

В настоящее время граждане 99 стран имеют возможность получить электронную визу. Министр отметила, что они работают над тем, чтобы в будущем все страны, которые считаются возможными, стали безвизовыми. Что касается двух соседей, то гражданам РФ виза не требуется. Граждане Китайской Народной Республики получают визу. Однако в рамках развития приграничного туризма группам туристов разрешено путешествовать без визы в течение определенного периода. Кроме того, китайские граждане получают визы онлайн.

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