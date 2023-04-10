В Монголии назначены два новых министра

CentralAsia (MNG) - 7 апреля депутат Булгантуяа Хурэлбаатар была назначена членом кабинета министров и министром труда и социальной защиты, а Тулга Буяа - членом кабинета министров и председателем Национальной комиссии по восстановлению пограничных портов.

Бывший министр труда и социальной защиты населения Аюурсайхан Төмөрбаатар освобожден от занимаемой должности по его заявлению как обвиняемый по делу о коррупции. депутат Булгантуяа Хурэлбаатар работала министром восстановления пограничных портов с января этого года.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, выступая с предложением о назначении в Великом Государственном Хурале, отметил, что целесообразно заменить Булгантуяа Хурэлбаатар рассматривает возможность использования своего опыта работы в качестве члена Кабинета Министров и заместителя министра финансов при разработке пакета законов о социальном обеспечении, едином накопительном фонде и фонде благосостояния в парламенте; выведение Национального трехстороннего соглашения о трудовом и социальном согласии на новый уровень в соответствии с международными стандартами; и проведение комплексной реформы для устранения разрыва в заработной плате и пенсиях государственных служащих. Премьер-министр также подчеркнул, что прогрессивно, чтобы женщина-политик отвечала за вопросы труда и социальной защиты.

Что касается секретаря Монгольской народной партии Тулги Буяа, то учитывался его опыт работы в правительстве в качестве заместителя министра окружающей среды и зеленого развития и заместителя министра образования и науки. Кроме того, он принимал участие в продвижении диалога по экономическому коридору между Монголией, Россией и Китаем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения