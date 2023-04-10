Рост Монголии вырастет в 2023 году до 5,4%, а затем ускорится в 2024 году — АБР

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии переходит к постпандемическому росту, чему способствует восстановление экономики Китайской Народной Республики (КНР), высокий спрос на минеральное сырье и оживление внутреннего спроса. Это контрастирует с предыдущими мрачными ожиданиями роста, несмотря на ужесточение условий финансирования во всем мире и внутри страны, говорится в опубликованном новом отчете Азиатского банка развития (АБР).

В своем последнем флагманском экономическом отчете «Перспективы развития Азии» (ADO) за апрель 2023 года АБР прогнозирует, что экономический рост Монголии увеличится до 5,4% в 2023 году по сравнению с 4,8% роста в 2022 году, а затем поднимется до 6,1% в 2024 году при поддержке экспорта, восстановления в добыча полезных ископаемых и ее положительное влияние на транспорт и другие виды деятельности.

«После 3 лет экономических трудностей, вызванных экзогенными потрясениями, включая COVID-19, пограничные ограничения с КНР и российское вторжение в Украину, экономика Монголии в настоящее время находится на пути восстановления, поддерживаемого как внешним спросом, так и реакцией внутренней политики, – сказал глава представительства АБР в Монголии Павит Рамачандран. «Сохранение импульса роста при одновременном снижении устойчиво высокой инфляции имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы этот экономический рост был более инклюзивным».

«Ближайшим приоритетом Монголии является увеличение экспорта, снижение инфляции и поддержка макроэкономической стабильности посредством налогово-бюджетной, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, с дополнительным акцентом на структурные реформы в управлении государственным сектором и в финансовом секторе для увеличения сбережений и укрепления экономической устойчивости. Более того, Монголия может разработать и осуществить всеобъемлющую реформу инвестиционного климата для поддержания роста в среднесрочной перспективе и создания благоприятных условий для роста, возглавляемого частным сектором», — добавил г-н Рамачандран.

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