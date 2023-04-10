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Батцэцэг приняла посла Венгрии

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла Венгрии в Монголии госпожу Обрущанскую Борбалу по ее просьбе и обменялся мнениями о возможности расширения двусторонних отношений и сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что политическое, экономическое, образовательное, культурное и археологическое сотрудничество между Монголией и Венгрией в последние годы активно развивается, и обсудили возможность расширения двусторонних отношений.

Они договорились изыскивать возможности для взаимовыгодного сотрудничества в рамках долгосрочной политики развития «Видение 2050», реализуемой правительством Монголии, и среднесрочной «Политики нового возрождения». Также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации проектов и программ и подготовки кадров в областях, представляющих взаимный интерес обеих сторон.

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