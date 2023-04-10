Средняя продолжительность жизни населения аймака Архангай увеличилась до 72,2 года

CentralAsia (MNG) - Аймачное управление здравоохранения опубликовало основные причины заболеваний населения за последние десять лет (2013-2022 гг.). В нем были названы пять причин: дыхательная система, пищеварительная система, мочевыделительная система, репродуктивная система, сердечно-сосудистая система и несчастные случаи.

Средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 69,5 лет в 2012 году до 72,2 лет в 2021 году, увеличившись на 2,7 года за десять лет. В этом десятилетии средняя продолжительность жизни населения Монголии увеличилась на 2 года, а аймаках — на 2,6 года.

Глядя на среднюю продолжительность жизни населения аймака по полу, средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 2012 года на 2,5 года до 69,6 лет, а средняя продолжительность жизни женщин увеличилась до 73,8 лет с 2,8 лет.

В аймаке смертность младенцев и детей в возрасте от 0 до 1 года и до 5 лет неуклонно снижается с 2013 года.

Архангай был основан в 1931 году. Площадь его составляет 55 314 км². Численность населения — 84 078 человек (на конец 2010 года, оценка). Плотность населения — 1,52 чел./км². В административном отношении делится на 19 сомонов. Аймачный центр — город Цэцэрлэг, построенный на месте буддистского монастыря, основанного в 1586 году. Основой аймачной экономики является скотоводство, в Архангае насчитывается 2,1 млн голов крупного рогатого скота.

Архангай расположен в центральной части Монголии. На севере от него находится Хубсугул аймак, на востоке — Булган аймак, на юге — Өвөрхангай аймак и Баянхонгор, на западе — Завхан аймак.

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