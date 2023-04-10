За сутки в Казахстане выявлено 29 случаев заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

На 10 апреля лечение получают 1 911 человек (1 733 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 178 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 733 человека. В тяжелом состоянии находятся трое заболевших, крайне тяжелых и подключенных к аппаратам ИВЛ нет.

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Коронавирус в Казахстане

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