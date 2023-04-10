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В Сеуле проходит ярмарка MADE IN MONGOLIA

CentralAsia (MNG) -  7 апреля в Сеуле открылась ярмарка MADE IN MONGOLIA-2023, организованная Управлением малого и среднего предпринимательства, компанией «Mишээл экспо», посольством Монголии в Республике Корея совместно с администрацией района Тондэмунгу и Собранием представителей граждан.

На церемонии открытия присутствовали посол Монголии в Республике Корея Сарантогос Эрдэнэцогт, мэр сеульского района Донгдэмун Ли Пэр Хён, председатель Собрания представителей граждан Ли Тхэ Нам, председатель партии «Гражданская сила» Ким Гён Жин и другие официальные лица.

Выставка «Сделано в Монголии 2023» будет проходить в течение 5 дней в парке Джунгранчон района Тондэмунгу.

Более монгольские 20 предприятий из 5 отраслей представили на выставке более 50 видов продукции.

Район Тондэмунгу выразил поддержку малой и средней промышленности Монголии. Также в дальнейшем выставка национальных товаров, произведенных в Монголии, будет проходить два раза в год в Сеуле.

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