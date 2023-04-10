COM.E ON Бишкек: начинаем предпринимать на Ozon

CentralAsia (CA) - 14 апреля российский маркетплейс Ozon проведет первую конференцию для предпринимателей Кыргызстана прямо в центре столицы — в гостинице Novotel Bishkek City Center.

Что продавать, каких товаров не хватает российским покупателям, как быстро вырасти в разы и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на мероприятии предприниматели получат ответы на главные вопросы бизнеса.

О чем расскажут на форуме Ozon:

что продавать — чего не хватает российским покупателям,

как будут расти онлайн-продажи — и почему важно начинать продавать прямо сейчас,

какие они — российские клиенты, и на что они обращают внимание,

как быстро стартовать с продажами — при помощи удобных инструментов маркетплейса,

как продвигаться на маркетплейсе и расти кратно.

Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнеров маркетплейса и, конечно, кыргызстанских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.

Регистрируйтесь - количество мест ограничено. Участие в конференции бесплатное.