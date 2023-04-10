COM.E ON Бишкек: начинаем предпринимать на Ozon

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- 12:00, 10 апреля 2023
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- Обновлено: 15:00, 10 апреля 2023
CentralAsia (CA) - 14 апреля российский маркетплейс Ozon проведет первую конференцию для предпринимателей Кыргызстана прямо в центре столицы — в гостинице Novotel Bishkek City Center.
Что продавать, каких товаров не хватает российским покупателям, как быстро вырасти в разы и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на мероприятии предприниматели получат ответы на главные вопросы бизнеса.
О чем расскажут на форуме Ozon:
что продавать — чего не хватает российским покупателям,
как будут расти онлайн-продажи — и почему важно начинать продавать прямо сейчас,
какие они — российские клиенты, и на что они обращают внимание,
как быстро стартовать с продажами — при помощи удобных инструментов маркетплейса,
как продвигаться на маркетплейсе и расти кратно.
Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнеров маркетплейса и, конечно, кыргызстанских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.
Регистрируйтесь - количество мест ограничено. Участие в конференции бесплатное.