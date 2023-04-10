Турция в апреле запустит в космос первый наблюдательный спутник отечественного производства

// Turkish Space Agency

CentralAsia (CA) - Первый турецкий наблюдательный спутник IMECE будет запущен в космос 11 апреля. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, группировка турецких спутников на околоземных орбитах будет увеличена до десяти единиц.

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим развиваться в глобальной космической гонке благодаря нашим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям»,— написал Эрдоган в Twitter.

Устройство разработали инженеры Научно-исследовательского института космических технологий Турции. Реализация проекта началась в 2017 году.

Anadolu сообщает, что 21 февраля спутник отправили на базу ВВС США. Однако церемония не состоялась в связи с ситуацией, которая сложилась в стране после землетрясений в Кахраманмараше.

IMECE — спутник для наблюдения за поверхностью Земли, разработанный исследовательским институтом космических технологий Tubitak Uzay. Когда его выведут на солнечно-синхронную орбиту на высоте 680 км, аппарат сможет делать снимки высокого разрешения с детализацией. Спутник будет собирать информацию для нужд оборонной сферы, борьбы со стихийными бедствиями и наблюдать за изменением климата. Срок его службы — пять лет.