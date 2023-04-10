Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона, – CNN

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CentralAsia (CA) - Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на источник близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако в материале телеканала не уточняется, какие именно изменения были внесены в «военные планы».

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на прошлой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее были обнаружены документы о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США инициировал расследование. По данным The New York Times, утечка показала, что США могли шпионить за партнерами и руководством Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл утечку «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт. Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны.