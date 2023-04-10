В Иране успешно испытали новый беспилотник-камикадзе с боеголовкой в 50 кг. Что о нем известно? (видео)

CentralAsia (CA) - Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешных испытаниях новейшего беспилотника-камикадзе, передает Tasnim.

Известный как Me'raj-532, беспилотник имеет дальность полета в одну сторону 450 км. Заявляется, что дрон с поршневым двигателем может летать в течение 3 часов после взлета с транспортного средства на высоте до 3,6 км, имеет боеголовку весом 50 кг и обладает высокой точностью.

По словам, главы организации по исследованиям и самообеспечению сухопутных сил КСИР Али Кухестани, этот беспилотник является одним из серии дронов-камикадзе Сухопутных войск КСИР, которая была разработана и произведена молодыми специалистами

Независимых подтверждений производства нового беспилотника-камикадзе нет, подчеркивает ресурс Iranintl.

Дрон запускается из машины во время движения. На кадрах есть момент попадания БПЛА в цель – он падает рядом с импровизированным зданием.

Издание отмечает, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для разных миссий, выполняемых подразделениями сухопутных сил КСИР. О поставках оружия другим странам пока речь не идет.