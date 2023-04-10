В Казахстане ожидается жара до 30 градусов

CentralAsia (KZ) - В начале недели на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, но постепенно потеплеет. На юге ожидается до +30°С, а на севере страны ночью еще сохраняются морозы, сообщает «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди, 11 апреля, ночью 12 апреля на юге, юго-востоке Казахстана временами сильные осадки (дождь, снег). Под влиянием вторжения Северо-западного антициклона из районов Скандинавии в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза», - говорится в прогнозе.

Однако днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха, уже 13 апреля в северной половине республики будет +10+18°С, а в южной – +17+30°С.

Вместе с тем по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в северной половине – гололед.

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