экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидается жара до 30 градусов

CentralAsia (KZ) -  В начале недели на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, но постепенно потеплеет. На юге ожидается до +30°С, а на севере страны ночью еще сохраняются морозы, сообщает «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди, 11 апреля, ночью 12 апреля на юге, юго-востоке Казахстана временами сильные осадки (дождь, снег). Под влиянием вторжения Северо-западного антициклона из районов Скандинавии в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза», - говорится в прогнозе.

Однако днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха, уже 13 апреля в северной половине республики будет +10+18°С, а в южной – +17+30°С.

Вместе с тем по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в северной половине – гололед.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com