Температура воды в мировом океане достигла рекордного уровня

CentralAsia (CA) - Температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня за всё время спутниковых наблюдений, сообщает The Guardian. Это может привести к возникновению экстремальных погодных условий в мире, предупреждают учёные.

По предварительным данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя температура поверхности океана с начала апреля составила 21,1°C, превысив предыдущий максимум в 21°C, зафиксированный в 2016 году. Повышение температуры поверхности океанов повышает риск возникновения штормов в мире и таяния ледников, указывают климатологи.

Предыдущие три года повышение температуры океана сдерживало погодное явление «Ла-Нинья» (La Niña), благодаря которому в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана сохранялась низкая температура поверхности воды. Но, по словам старшего научного сотрудника NOAA доктора Майка Макфейдена, этот продолжительный период подошёл к концу.

«Количество тепла, накапливающегося в океане, возрастает, и оно проникает всё глубже, создавая условия для возникновения экстремальных погодных условий», – говорится в исследовании учёных.