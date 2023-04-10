В Казахстане мужчина пропустил остановку и чуть не задушил водителя автобуса. Видео

CentralAsia (KZ) - В казахстанском Петропавловске мужчина чуть не задушил водителя автобуса из-за пропущенной остановки, сообщает tengrinews.kz.

Как сообщили в официальном Telegram-канале МВД, 8 апреля около 19:30 пассажир маршрутного автобуса 5 «М» пропустил необходимую остановку и, не произведя оплату проезда, собирался выйти через центральную дверь. Пассажир набросился на водителя, поскольку тот не остановил автобус на нужной ему остановке. В результате буйного горожанина попытался вытащить из салона другой мужчина, возмущенный его действиями.

Как сообщили в полиции, по факту нападения на водителя автобуса был задержан 67-летний местный житель. В отношении него было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения