В США, возможно, прослушивают совещания у Зеленского, - CNN

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - В США могут прослушивать совещания, которые проходят у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет CNN со ссылкой на документы из «утечки Пентагона».

«США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой», — отмечается в материале.

Данные радиотехнического наблюдения показали, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с использованием беспилотных летательных аппаратов, поскольку у Вооруженных сил Украины отсутствует дальнобойное оружие, способное достигать целей на таком расстоянии.

Эти данные, как считает CNN, могут объяснить нежелание США предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности - из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

Также в другом документе говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России «как возможность выставить НАТО агрессором и может увеличить свою помощь России, если сочтет атаки значительными».

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на прошлой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее были обнаружены документы о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США инициировал расследование. По данным The New York Times, утечка показала, что США могли шпионить за партнерами и руководством Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл утечку «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт. Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны.