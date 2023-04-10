Президент Азербайджана прибыл в Астану с официальным визитом. Фото

Ильхам Алиев

CentralAsia (KZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

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Сегодня запланирована его встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах, а в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития стратегического партнерства двух государств.

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