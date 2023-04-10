экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Азербайджана прибыл в Астану с официальным визитом. Фото
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев

CentralAsia (KZ) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Сегодня запланирована его встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах, а в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития стратегического партнерства двух государств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com