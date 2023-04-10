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Турция ставит на вооружение первый в мире авианосец для боевых дронов. Фото
Авианосец TCG Anadolu
Авианосец TCG Anadolu

CentralAsia (CA) -  Турция поставит на вооружение первый в мире авианосец для боевых беспилотников TCG Anadolu. Сегодня, 10 апреля, в церемонии передачи авианосца в вооруженные силы примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает цифровой офис президента Турции в Twitter-аккаунте.

Судно является универсальным десантным кораблем, который может действовать как легкий авианосец.

На палубе может размещаться 10 вертолетов и 11 беспилотников, емкость ангара – 19 вертолетов и 30 БпЛА.

Сейчас на палубе уже размещены беспилотники компании Baykar Makina - Bayraktar TB3 и Kızılelma, а также боевой вертолет AH-1W Super Cobra.

Anadolu был спущен на воду в 2019 году, приемные испытания закончились летом 2022 года.

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