Бывшая жена племянника Назарбаева заключила соглашение с потерпевшей по делу о похищении

CentralAsia (KZ) - В суде №2 Байконурского района Астаны продолжается судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды бывшей жены племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева бизнесмена Кайрата Сатыбалды, передает informburo.kz.

Потерпевшими по делу проходят Айгуль Мекешева, которая владела акциями ТОО «Maxi Bottlers», а также бизнесмен и основатель АО «Galanz bottlers» Турсенгали Алагузов – супруг телеведущей и продюсера Баян Алагузовой.

На очередном судебном заседании Айгуль Мекешева заключила медиативное соглашение с Гульмирой Сатыбалды и другими участниками процесса.

«Мы заключили медиативное соглашение. Просим приобщить к материалам дела. Подписантами являются пять сторон: Гульмира Сатыбалды, Аскар Джусупов, Мади Батыршаев, Рашид Утебеков, Айгуль Мекешева и Бектыбаев. Мы согласились, что Джусупов передаёт долю акций 46,75% АО «Galanz Bottlers». В свою очередь Айгуль Мекешева принимает эти акции, отказывается от исковых требований, а также Батыршаев в счёт возмещения причинённого по делу вреда передает 25% доли в уставном капитали Maxi Bottlers», – сказала адвокат подсудимой Асемгуль Даниалова.

Сторона Турсенгали Алагузова выступила против приобщения к делу медиативного соглашения.

«Во-первых, суд не принял решение о предварительной принадлежности тех акций, учитывая, что Аскар Джусупов является номинальным владельцем акций. Подсудимая Гульмира Сатыбалды ещё не давала показаний по поводу принадлежности ей этих акций. Во-вторых, на это имущество имеется притязание третьих лиц, которых не учёл господин медиатор при подписании соглашения. Эти третьи лица не принимали участия в процедуре медиации: Алагузов и залогодержатель АО «Jusan bank». Наверное, участники процесса при подписании медитативного соглашения забыли, что эти акции находятся в залоге банка», – отметила адвокат Акмарал Буралхиева.

В свою очередь сторона Айгуль Мекешевой подчеркнула, что они претендуют лишь на ту часть акций, которую Турсенгали Алагузов подарил своей бывшей супруге Ляйсаре Марат, а та добровольно продала их Гульмире Сатыбалды.

Суд приобщил медиативное соглашение к материалам дела, но добавил, что правовую оценку этому предоставят в рамках судебного процесса.

Отметим, Айгуль Мекешева в своих показаниях заявляла о том, что она владела мажоритарной частью акций ТОО «Maxi Bottlers», её миссией было помочь выйти ТОО из дефолтного положения, взамен Гульмира Сатыбалды обещала ей 5% от АО «Galanz bottlers». Однако этого не произошло. По словам Мекешевой, её похитили и заставили переписать акции ТОО на Батыршаева.

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